Требуется разработать три стильных баннера для мобильного приложения. Каждый баннер должен быть акционным, ярким и привлекать внимание, содержать четкое сообщение и призыв к действию. Дизайн должен сочетаться с общей стилистикой приложения и грамотно использовать цветовые акценты. Срок выполнения - до конца дня.