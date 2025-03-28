Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Отрисовать дизайн сайта

ТЗ https://www.dropbox.com/scl/fi/0vvx231h8x0jg96gujg5l/.paper?rlkey=wwntgslc60p8e9ieawcoluup6&dl=0

Дизайн сайтов
месяц назад
ads_arhi
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
180 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Кристина
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Влад
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
месяц назад
Алексей
 
27 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
месяц назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Азиз
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
42 отзыва
месяц назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
17 отзывов
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Стас
 
22 года
год в сервисе
Был
13 часов назад
6 отзывов
месяц назад