Три баннера для мп

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Необходимо разработать три стильных, ярких баннера для мобильного приложения. Каждый баннер должен быть акционным, привлекать внимание и побуждать пользователей к действию.

Требования к баннерам:

• Яркий и современный дизайн, сочетающийся с общей стилистикой приложения.

• Четкое и легко читаемое сообщение.

• Призыв к действию (например, “Скачать сейчас”, “Получить бонус”, “Заказать со скидкой”).

• Грамотное использование цветовых акцентов и графических элементов для привлечения внимания.

Пример в приложении. Срок - до конца дня.

Создание баннеров
месяц назад
awstudio
Максим 
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