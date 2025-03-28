Требуется дизайнер для переоформления существующего сайта. Необходимо обновить визуальное оформление и улучшить пользовательский интерфейс, чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователей.
Три баннера для мп
Необходимо разработать три стильных, ярких баннера для мобильного приложения. Каждый баннер должен быть акционным, привлекать внимание и побуждать пользователей к действию.
Требования к баннерам:
• Яркий и современный дизайн, сочетающийся с общей стилистикой приложения.
• Четкое и легко читаемое сообщение.
• Призыв к действию (например, “Скачать сейчас”, “Получить бонус”, “Заказать со скидкой”).
• Грамотное использование цветовых акцентов и графических элементов для привлечения внимания.
Пример в приложении. Срок - до конца дня.
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