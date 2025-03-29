Требуется разработка дизайна интернет-магазина для продажи мотоциклов и мото-техники либо одностраничного лендинг-пейджа. Оплата будет произведена поэтапно: за завершение главной страницы, страницы категории, страницы товара, корзины и личного кабинета. Учитывайте, что предоплат не будет.
Дизайнер для большого потока заказов
Ищем нескольких дизайнеров для работы над большим количеством заказов. Требуется опыт и наличие портфолио. Знания Figma, Photoshop и Illustrator будут плюсом. Пожалуйста, расскажите немного о себе.
Заявки фрилансеров
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