Дизайнер для большого потока заказов

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Ищем нескольких дизайнеров для работы над большим количеством заказов. Требуется опыт и наличие портфолио. Знания Figma, Photoshop и Illustrator будут плюсом. Пожалуйста, расскажите немного о себе.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigma
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
25 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
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день назад
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Таисия
 
21 год
3 года в сервисе
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2 дня назад
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37 лет
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15 часов назад
180 отзывов
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27 лет
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1 отзыв
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Был
12 часов назад
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