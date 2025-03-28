Необходим специалист для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если есть опыт в данной нише и сотрудничество с директологами для оптимизации сайта под Яндекс Директ. Ожидается качественный дизайн, который привлечет трафик.
Дизайн лендинга мероприятия с оплатой
Ищу дизайнера для разработки лендинга для мероприятия, который будет включать возможность оплаты. Важно, чтобы лендинг был привлекательным и функциональным, с учетом всех деталей мероприятия.
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