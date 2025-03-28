Дизайнер для сайта клиники косметологии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок18 просмотров

Требуется дизайнер для создания сайта для клиники аппаратной косметологии на платформе Tilda. Необходимо выполнить верстку в зеро блоках.

TildaСоздание сайтов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
год в сервисе
Была
6 дней назад
25 дней назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
месяц назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Алексей
 
27 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Александр
 
56 лет
2 месяца в сервисе
Был
17 дней назад
месяц назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
180 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Олександр
 
15 лет
месяц в сервисе
Был
24 дня назад
месяц назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
месяц назад