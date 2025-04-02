Мої вітанічка, майстри Креативу та Дизайну!

Нужно придумать элегантный дизайн лэндинга для кондитерской!

В качестве примера, вот наш сегодняшний лэндинг - www.cakenapoleon.com.ua



Новый лэндинг будет по структуре в принципе такой же, но с расширенным ассортиментом по изделиями и как следствие с двумя дополнительными открывающимися страницами при заказе – первая, «карточка» с конкретным тортом, вторая страница «Оформить Заказ»



Главы нашего лэндинга будут следующие:



ШАПКА САЙТА

ТОРТЫ

ПИРОЖНЫЕ

ВЫПЕЧКА

ПП ДЕСЕРТЫ

ОТЗЫВЫ

ДОСТАВКА

О НАС

КОНТАКТЫ



И повторюсь, нужно будет нарисовать ещё две дополнительные страницы,

Первая, когда покупатель хочет заказать что-то уже конкретно, ему открывается страница с «карточкой» конкретного продукты

Как пример: https://bakerstreet.ua/products/shvartsvaldskij_1

И вторая страничка, когда покупатель нажал на кнопку «Заказать» открывается страница «Оформит заказ», с пунктами, которые нужно заполнить, для того чтобы завершить заказ и отправить его в кондитерскую

Пример: https://bakerstreet.ua/cart



ТЗ и эскизы страниц готовы!

Фотографии смаколиков, тексты тоже!



Пишите Ваши финансовые предложения, сроки и буду очень признателен (чтобы быстро понять ваш креатив), в отклике на заказ прикрепите две – три своих лучших работы по дизайну сайтов, чтобы я мог, сходу, быстро понять ваш стиль!

Не страшно, если в вашем портфолио нет сайтов, созданных на кондитерскую тему.

Важен ваш креативный опыт, вкус, стиль!



Чекаю на Ваші відгуки, Пані та Панове!

С ув,

Сергей Горонович