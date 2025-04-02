Создать дизайн лэндинга для кондитерской

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Закрыт3 заявки11 просмотров

Мої вітанічка, майстри Креативу та Дизайну!

Нужно придумать элегантный дизайн лэндинга для кондитерской!

В качестве примера, вот наш сегодняшний лэндинг - www.cakenapoleon.com.ua

Новый лэндинг будет по структуре в принципе такой же, но с расширенным ассортиментом по изделиями и как следствие с двумя дополнительными открывающимися страницами при заказе  – первая, «карточка» с конкретным тортом, вторая страница «Оформить Заказ»

Главы нашего лэндинга будут следующие:
 
ШАПКА САЙТА

ТОРТЫ

ПИРОЖНЫЕ

ВЫПЕЧКА

ПП ДЕСЕРТЫ

ОТЗЫВЫ

ДОСТАВКА

О НАС

КОНТАКТЫ


И повторюсь, нужно будет нарисовать ещё две дополнительные страницы,
Первая, когда покупатель хочет заказать что-то уже конкретно, ему открывается страница с «карточкой» конкретного продукты
Как пример: https://bakerstreet.ua/products/shvartsvaldskij_1

 

И вторая страничка, когда покупатель нажал на кнопку «Заказать» открывается страница «Оформит заказ», с пунктами, которые нужно заполнить, для того чтобы завершить заказ и отправить его в кондитерскую
Пример: https://bakerstreet.ua/cart

ТЗ и эскизы страниц готовы!
Фотографии смаколиков, тексты тоже!

Пишите Ваши финансовые предложения, сроки и буду очень признателен (чтобы быстро понять ваш креатив), в отклике на заказ прикрепите две – три своих лучших работы по дизайну сайтов, чтобы я мог, сходу, быстро понять ваш стиль!

Не страшно, если в вашем портфолио нет сайтов, созданных на кондитерскую тему.
Важен ваш креативный опыт, вкус, стиль!    

Чекаю на Ваші відгуки, Пані та Панове!

 

С ув,
Сергей Горонович

Дизайн лендинговДизайн сайтов
месяц назад
tifantis
Сергей 
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