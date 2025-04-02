Ищется дизайнер для разработки сайта клиники аппаратной косметологии на платформе Tilda. Задача включает создание уникального дизайна и верстку в зеро блоках, обеспечивая современный и привлекательный интерфейс для пользователей.
Создать дизайн лэндинга для кондитерской
Мої вітанічка, майстри Креативу та Дизайну!
Нужно придумать элегантный дизайн лэндинга для кондитерской!
В качестве примера, вот наш сегодняшний лэндинг - www.cakenapoleon.com.ua
Новый лэндинг будет по структуре в принципе такой же, но с расширенным ассортиментом по изделиями и как следствие с двумя дополнительными открывающимися страницами при заказе – первая, «карточка» с конкретным тортом, вторая страница «Оформить Заказ»
Главы нашего лэндинга будут следующие:
ШАПКА САЙТА
ТОРТЫ
ПИРОЖНЫЕ
ВЫПЕЧКА
ПП ДЕСЕРТЫ
ОТЗЫВЫ
ДОСТАВКА
О НАС
КОНТАКТЫ
И повторюсь, нужно будет нарисовать ещё две дополнительные страницы,
Первая, когда покупатель хочет заказать что-то уже конкретно, ему открывается страница с «карточкой» конкретного продукты
Как пример: https://bakerstreet.ua/products/shvartsvaldskij_1
И вторая страничка, когда покупатель нажал на кнопку «Заказать» открывается страница «Оформит заказ», с пунктами, которые нужно заполнить, для того чтобы завершить заказ и отправить его в кондитерскую
Пример: https://bakerstreet.ua/cart
ТЗ и эскизы страниц готовы!
Фотографии смаколиков, тексты тоже!
Пишите Ваши финансовые предложения, сроки и буду очень признателен (чтобы быстро понять ваш креатив), в отклике на заказ прикрепите две – три своих лучших работы по дизайну сайтов, чтобы я мог, сходу, быстро понять ваш стиль!
Не страшно, если в вашем портфолио нет сайтов, созданных на кондитерскую тему.
Важен ваш креативный опыт, вкус, стиль!
Чекаю на Ваші відгуки, Пані та Панове!
С ув,
Сергей Горонович
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