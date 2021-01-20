Разработка сервиса

добрый день!

полное функциональное задание вышлю откликнувшимся кандадитам

сразу прошу не откликаться, если:

- у вас нет аналогичного опыта

- вы не готовы работать по договору/безопасной сделке

- вы не готовы подписать соглашение о неразглашении и передаче прав на продукт на этапе старта работ

краткое описание проекта:

- веб-сервис по парсингу данных с определенных сайтов по заданным критериям

- хранение этих данных в бд

- различные уровни доступа к сервису

- представление данных в сервисе в разных срезах и с возможностью фильтрации