Разыскивается разработчик с опытом Yii Framework

$200
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1172 просмотра
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Приветствую! 

Имеется практически готовый проект CRM системы, необходимо поработать над генерации ссылок оплаты, на данный момент оплата работает, но требуется добавить функционал. Используется Яндекс Касса.

3 года назад
dotecom
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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