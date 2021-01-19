Создание копий chrome extension's

Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:Нужно переделать 5 приложений, которые уже есть в сторе: запустить локально и проверить функциональность, убрать левый код (аналитика, странный ненужный код), приделать gulp сборку (образец https://drive.google.com/file/d/1s4NkPkdCtXAT4IG0-61BIF8L0JwnRyXK/view?usp=sharing), заменить все локали (если это не сделано) и заменить title и description как в образце, заменить иконки как в образце. Подробное ТЗ после отклика .
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