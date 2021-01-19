Создание телеграмм бота Python + Django models

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1580 просмотров
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Создание телеграмм бота Python + Django models

Необходимо реализовать телеграмм бота

Суть такова, что бот позволяет отправлять домашнее задание на проверку бизнес тренерам из интерфейса телеграмм бота для бизнес-лиги компании.

Бот необходимо выполнить на Python + Django models + telebot

Техническое задание прикрепил ниже.

Сроки 1-2 дня

PythonDjango
3 года назад
easystars
Данила 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад