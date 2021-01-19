Страница на wordpress

Нужно перенести интернет-магазин на CMS OpenCart, сборка MaxyStore 1.5.4.1 на Wordpress (+woocommerce). 2-3 тыс карточек товаров с комментариями. Тема и дизайн не важны. Магазин нерабочий. Просто внешний вид должен быть посовременнее, адаптивным, с фильтрами и проч. ...
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