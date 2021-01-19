Перенос сайта с OpenCart на WordPress

Нужно перенести интернет-магазин на CMS OpenCart, сборка MaxyStore 1.5.4.1 на Wordpress (+woocommerce). 2-3 тыс карточек товаров с

комментариями.

Тема и дизайн не важны. Магазин нерабочий. Просто внешний вид должен быть посовременнее, адаптивным, с фильтрами и проч.

Обязательное требование - совпадение URLов.

Парсерам просьба не беспокоиться. Нужен аккуратный перенос из баз данных. Плагинами или скриптами. Доступы все есть.