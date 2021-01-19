Скрипт парсера на php

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок832 просмотра
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Нужен парсер который будет скачивать фотографии продукции и конвертировать все данные в xml. Чтобы на выходе получилось xml файл и zip файл с фотками.

PHP
3 года назад
guest_16098414779957
3 года в сервисе
Был
2 года назад