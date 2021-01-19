Скрипт парсера на php

Необходимо добавить в код часть для передачи данных с сайта о кликах, брошенных корзинах, прокрутке и т.д. https://docs.google.com/document/d/1mQfVwc6CGzOKGbfS5woGL92hrjIBl6R85SIiFGYVl1w/edit#heading=h.200tk8uteftc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер который будет скачивать фотографии продукции и конвертировать все данные в xml. Чтобы на выходе получилось xml файл и zip файл с фотками.
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