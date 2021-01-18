Ларавел проект

$1000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок1351 просмотр
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Нужно доделать проект, нужно реализовать на ларевел

-Внутрений баланс

-Реализация комиссии

-Модерациия пользователей.

-Уведомления 

-Выплаты водителям

-Админ панели

и другое, все подробное в личке.

3 года назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад