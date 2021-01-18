Оптимизировать css и ускорить загрузку трёх изображений на странице

Нужно улучшить показатели Largest Contentful Paint на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Три сжатых изображения (примерно 27кб каждое - картинка и фоны видимой части главной страницы) загружаются после загрузки всей страницы, поэтому показатели Largest Contentful Paint 8,6 сек.

Нужно оптимизировать css так, чтобы эти три изображения загружались первыми и быстро, чтобы Largest Contentful Paint стал максимально быстрым.

Например, если я убираю код (