Нужно внедрить блок доработок. Верстка тоже присутствует.
Оптимизировать css и ускорить загрузку трёх изображений на странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно улучшить показатели Largest Contentful Paint на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Три сжатых изображения (примерно 27кб каждое - картинка и фоны видимой части главной страницы) загружаются после загрузки всей страницы, поэтому показатели Largest Contentful Paint 8,6 сек.
Нужно оптимизировать css так, чтобы эти три изображения загружались первыми и быстро, чтобы Largest Contentful Paint стал максимально быстрым.
Например, если я убираю код (
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу готовое решение от разработчика, который ранее уже занимался elo boost калькуляторами для страницы заказа услуг или cпециалиста, который знаком с игрой League of Legends не понаслышкеВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуются удаленные разработчики. Работаем через трекер. Оплата раз в месяц, по количеству выработанных часов, первый месяц можем платить раз в 2 недели за закрытые задачи. Ставка за час по результату собеседования(удаленно). Объем работы большой, возможен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть несколько 10 гб файл картинки где будет храниться на DFS windows server и надо интегрировать с бэк и фронт часть сайта. Основные функциональность сайта это пойск и фильтрация картинки с разнымы параметрамиВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Необходимо реализовать самостоятельный плагин (можно на базе какого-то другого бесплатного, но функционирующий автономно). Суть плагина: опросник из 48 однотипных вопросов (единственный вариант ответа), которые разбиты на несколько разделов. После заполнения пользователем опроса необходимо проанализировать ...Завершен3 года назад
Нужно спарсить товар с shopware на shopware в csv форматеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Перестали приходить письма после переезда на beget наверняка проблема в файлах smtpmail.php mailer.php Нужно настроить чтобы приходила почта из корзины Сайт сделан на wordpress https://clck.ru/SqgVYЗавершен3 года назад
- $60
Необходимо произвести обновление ocStore 2.1 до версии 2.3Завершен3 года назад
Добрый день. Коротко: Имеется ENG вебсайт [Wordpress Woocommerce], подключил оплату Тинькофф. Так как оплата в рублях, нужно клиента заранее оповестить оплата будет списываться в рублях. Снизу приложил скриншот как сделано у конкурента, нужно будет сделать точно также. Скриншот дабы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Задача починить парсер после смены структуры сайта днором.Завершен3 года назад