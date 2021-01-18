Парсер товара в csv формат

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки675 просмотров
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Нужно спарсить товар с shopware на shopware в csv формате

3 года назад
guest_16098414779957
3 года в сервисе
Был
2 года назад