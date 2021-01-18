У меня в наличии есть рабочий скрипт, создан в PHP, JS с SQL базой данных. Он устанавливается без проблем. Этот скрипт был клонирован и изменен по моему запросу. Были изменены более 25 файлов и база данных. ...
Wordpress перестали приходить письма из корзины после переезда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перестали приходить письма после переезда на beget
наверняка проблема в файлах
smtpmail.php
mailer.php
Нужно настроить чтобы приходила почта
из корзины
Сайт сделан на wordpress
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Необходимо произвести обновление ocStore 2.1 до версии 2.3Завершен3 года назад
Добрый день. Коротко: Имеется ENG вебсайт [Wordpress Woocommerce], подключил оплату Тинькофф. Так как оплата в рублях, нужно клиента заранее оповестить оплата будет списываться в рублях. Снизу приложил скриншот как сделано у конкурента, нужно будет сделать точно также. Скриншот дабы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Задача починить парсер после смены структуры сайта днором.Завершен3 года назад
Задача - разработать интернет-магазин косметики + товаров для красоты и здоровья. например www.ismile.eeВеб-программирование31 заявкаЗакрыт3 года назад
У нас есть проект, портал городских сайтов - реализован на мультиблоговом движке WP. Постоянно усовершенствуем функционал. Сейчас стоит задача которая описанна в тз. Готовы предоставлять на постоянной основе. Для этого нужен опытный php кодер с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Нужно реализовать такие таблицы (ПОКА НЕ В виде компонента): 1) - (ajax) таблица с: - сортировкой - пагинацией - изменение row limit 2) - (ajax) таблица с: - сортировкой - пагинацией - изменение row limit - фильтрацией - поиск (ajax) 3) - (ajax) таблица с: - сортировкой - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт выполнен на шаблоне ocStore. Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/163be5BdHNBANFS1c5vUEEbX-Gt1bipf0rlpNYOqy40A/editВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Подключить данный скрипт к сайту (скипт уже куплен) : https://codecanyon.net/item/codeigniter-login-with-ion-auth/19878790Завершен3 года назад
Нужно написать парсер, который будет запускаться раз в минуту по крону. Цель получать цену монеты (валюты) каждую минуту. Да я знаю, что можно по api получить эти данные, но хочу именно парсить на прямую с сайта (без ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад