Wordpress перестали приходить письма из корзины после переезда

Веб-программированиеЗавершен4 заявки257 просмотров
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Перестали приходить письма после переезда на beget

наверняка проблема в файлах

smtpmail.php

mailer.php

Нужно настроить чтобы приходила почта

из корзины

Сайт сделан на wordpress

https://clck.ru/SqgVY

WordPress
3 года назад
q115234
Юрий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xipsovich
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$1
1 день
Отличная работа, благодарю, буду обращаться ещё
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество