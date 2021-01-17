Создать Личный кабинет для сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт выполнен на шаблоне  ocStore. Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/163be5BdHNBANFS1c5vUEEbX-Gt1bipf0rlpNYOqy40A/edit 

3 года назад
tima_maykov
Майков 
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад