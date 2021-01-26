Установить скрипт регистрации и входа (Codeigniter)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок1286 просмотров
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Подключить данный скрипт к сайту (скипт уже куплен) :

https://codecanyon.net/item/codeigniter-login-with-ion-auth/19878790

 

3 года назад
YuriVas
Юрий 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$25
2 дня
Прекрасно справился с задачей, сразу видно что человек ответственный и отлично разбирается в программировании. Будем сотрудничать с ним ещё это 100 процентов!
Спасибо за заказ! Все прошло отлично, буду рад посотрудничать)
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