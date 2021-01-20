Внести правки в калькулятор на php + modx

Веб-программированиеЗавершен8 заявок1274 просмотра
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Нужно внести правки в калькулятор написанный на php

Движок сайта modx evo

Знание modx обязательное 

Подробное тз в лс 

PHPMODX
3 года назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$20
1 день
Все прошло отлично, обговорили тз, сроки. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству. Всё прошло отлично. Спасибо за заказ.
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