Веб-мастерица в деле! Внесу аккуратно, качественно и в срок любые доработки на ваш сайт: верстка, программинг, внесение контента и многое другое.
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Занимаюсь внесением правок на сайты (seo аудиты в том числе) и доработкой сайтов. После выполнения заказа не пропадаю, а всегда остаюсь на связи и при необходимости вношу корректировки без дополнительной платы.
Опыт работы в веб-мастеринге - 5 лет в крупной компании.
Работаю со следующими cms:
- Битрикс;
- Opencart;
- Wordpress;
- Modx;
- Самописы.
Скилы:
- PHP/Mysql
- HTML/CSS
- GIT
- Адаптивная верстка
- JQuery
Работаю без предоплат.
Контакт для связи - https://t.me/asya_chir
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
WordPress
Очень, классный и очень ответственный верстальщик. Сделала быстро, показала пример таблицы с нашим дизайном и очень быстро все сделала!
$11
10 баллов
5 лет назад
Отличный специалист. Хорошо разбирается в 1с-Битркис. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Четкая постановка ТЗ, оплата сразу после выполнения задания! Рекомендую к сотрудничеству!