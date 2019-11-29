AsyaChir

Ася AsyaChir

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-мастерица в деле! Внесу аккуратно, качественно и в срок любые доработки на ваш сайт: верстка, программинг, внесение контента и многое другое.

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Занимаюсь внесением правок на сайты (seo аудиты в том числе) и доработкой сайтов. После выполнения заказа не пропадаю, а всегда остаюсь на связи и при необходимости вношу корректировки без дополнительной платы.

Опыт работы в веб-мастеринге - 5 лет в крупной компании.

Работаю со следующими cms:

  • Битрикс;
  • Opencart;
  • Wordpress;
  • Modx;
  • Самописы.

Скилы:

  • PHP/Mysql
  • HTML/CSS
  • GIT
  • Адаптивная верстка
  • JQuery
К работе отношусь ответственно. Всегда на связи в рабочее время (с 8.00 - 20.00).

Работаю без предоплат.

Контакт для связи - https://t.me/asya_chir

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Отзывы заказчиков

toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Нужна верстка таблицы маркировок для страницы на вордпресс
WordPress
Очень, классный и очень ответственный верстальщик. Сделала быстро, показала пример таблицы с нашим дизайном и очень быстро все сделала!
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Разместить текст на сайте (bitrix) + внедрить шаблон мета-тегов
Отличный специалист. Хорошо разбирается в 1с-Битркис. Будем продолжать сотрудничество!
Четкая постановка ТЗ, оплата сразу после выполнения задания! Рекомендую к сотрудничеству!
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