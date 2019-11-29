Веб-мастерица в деле! Внесу аккуратно, качественно и в срок любые доработки на ваш сайт: верстка, программинг, внесение контента и многое другое.

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Занимаюсь внесением правок на сайты (seo аудиты в том числе) и доработкой сайтов. После выполнения заказа не пропадаю, а всегда остаюсь на связи и при необходимости вношу корректировки без дополнительной платы.

Опыт работы в веб-мастеринге - 5 лет в крупной компании.

Работаю со следующими cms:

Битрикс;

Opencart;

Wordpress;

Modx;

Самописы.

Скилы:

PHP/Mysql

HTML/CSS

GIT

Адаптивная верстка

JQuery

К работе отношусь. Всегда на связи в рабочее время (с 8.00 - 20.00).

Работаю без предоплат.

Контакт для связи - https://t.me/asya_chir