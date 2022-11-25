Разработка сайта!

$270
Веб-программированиеЗавершен15 заявок1504 просмотра
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Требуется запрограммить сайт на PHP, шаблоны уже свёрстаны!

Языки программирования: PHP, JavaScript, MySQL

Требования по работе сайта: безопасность, быстродействие с большим объемом данных

Пользовательский функционал: подключение платежных систем, реферальная программа

Технические особенности: написание кода с нуля либо подключение движка

Поэтапное выполнение работ и их оплата

3 года назад
kiwanos
Иван 
45 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nunseq
Волков 
29 летМолдова
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
$270
10 дней
Всё отлично!
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