Оптимизация форм обратной связи (+добавление капчи)

Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо. Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг. Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал. Я уже сделала ...
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Цель: снижение показателя отказа на сайте, путем оптимизации форм обратной связи (добавление капчи).Задача: имеется две формы обратной связи (в шапке, и в низу сайта). Первая форма по дефолту (Имя, Почта, Телефон), а вторая мини-опросник, для предварительного расчета товара на сайте. Необходимо при нажатии на кнопку вставить появление капчи ("Я не робот"), и запретить отправку форм, если поля не заполнены.
Адрес ресурса: galatsvet.ruОписание:
1. Сайт размещен на системе хостинга от REG-RU.
2. Установлен движок Wordpress. Список используемых(активных) плагинов: Akismet Anti-Spam, Autoptimize (оптимизация CSS и JS в один файл), Hummingbird (кеширование сайта, кеширование картинок, отложенная загрузка изображений), NextGEN Галерея, Permalink Manager Lite (создание правильных URL), Smush (уменьшение веса изображений), WordPress Importer, Yoast SEO, Яндекс Метрика.
3. Шаблон используется на правах лицензии компании Шаблонер. Из-за этого есть некоторые сложности в правке кода, так как некоторые файлы переобновляются с сервера Шаблонер и последняя редакция файла возвращается к дефолтному значению. Могу обсудить этот момент по скайпу с исполнителем, для понимания.
4. Есть ссылки на три основных, используемых PHP файла:
- contact_form.php (файл, в котором производится обработка введенных данных и отсылка на почту директора)
- slider_57_117816.php (файл, в котором находится содержание кода для второй формы)
- feedback_92_117831.php (файл, в котором находится содержание кода для второй формы)
Для ознакомления:
Скачать contact_form.php https://drive.google.com/file/d/12FaDGO9UQmTTriMF4IZ1UsdNGQMSIIhJ/view?usp=sharingCкачать slider_57_117816.php https://drive.google.com/file/d/1S3IXkHWgulqVNwIOzd4QVXmeRRlVCRd6/view?usp=sharingСкачать feedback_92_117831.php https://drive.google.com/file/d/1RZEsX0CT9D9PpWCKhfQHSKjGi9EaYDtT/view?usp=sharingPS. Последние два файла переобновляются вновь, если была произведена смена блока, через Шаблонер. Подробности также можем обсудить по скайпу.
Приложение 1. Вид первой формы
Приложение 2. Вид второй формы
Приложение 3. Как нужно интегрировать антикапчу
Приложение 4. Как нужно запретить отправку пустой формы
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