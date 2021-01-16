Снятие средств с кошелька | Django Payeer СРОЧНО!

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки953 просмотра
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Необходимо реализовать страницу пополнения/снятия баланса на сайте.

На данный момент готово пополнение баланса, есть шаблоны.

Необходимо только реализовать некоторый интерфейс в логах (модель которого уже реализована и работает), а так же систему снятия средств с паер кошелька.

Сроки 1-2 дня

Django
3 года назад
easystars
Данила 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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