Настройка amoCRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка740 просмотров
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Ищу подрядчика для стандартной настройки amoCRM.

Удаленно выполнять настройки акаунтов.

Приветствуется знание и умение создавать вебхуки и работе с api

3 года назад
embloger
Василий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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