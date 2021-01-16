Натянуть верстку на старый сайт

Здравствуйте! Ищу человека с большим опытом работы с Opencart 2. Нам нужно устранить недоработки по сайту. Список правок есть (вышлю ссылкой, пишите). Более подробно в личку. Сайт leatherman-tool.ru Срок 2-3 дня. Бюджет 6000 руб. (кто по предоплате работает, просьба не обращаться. ...
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Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо.
Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг.
Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал.
Я уже сделала часть работы, но в целом нет времени этим заниматься.
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