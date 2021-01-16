Натянуть верстку на старый сайт

Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо.

Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг.

Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал.

Я уже сделала часть работы, но в целом нет времени этим заниматься.