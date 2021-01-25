Реализовать логику калькулятора на странице Tilda

На нем создана новая страница в которой есть форма регистрации, необходимо, чтобы зарегистрированные автоматически попадали в воронку в амо срм сайт на вп срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на сайт: http://ingsol.tilda.ws/
Ссылка на калькулятор (сделан на zero блоке): http://ingsol.tilda.ws/#rec265975983
Взаимодействовать пользователь будет с 4 полями (белым цветом), остальные поля (серые) будут меняться по логике расчета.
Логика для расчета представлена в xls документе во вложении.
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