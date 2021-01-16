Форма онлайн записи на для сайта

Добрый день! Есть сайт на платформе Flexbe - на этом сайте есть кнопка онлайн записи (календарик с графиком работы уже есть в конфигураторе и встроенного функционала не достаточно). Необходимо чтоб при нажатии кнопки выходила форма с полями (имя, телефон и тд) и календарем, в календаре выбиралась время и дата но только через 5 рабочих дней от сегодняшней ( т.е. на 6й рабочий день и далее) соответственно уже занятое время было не доступно для записи. По результатам заполнения формы - чтоб приходило письмо на нужную почту с данными заполненными в заявке! Жду предложений - кто возмется выполнить такую работу с последующей встройкой этой формы на сайт!