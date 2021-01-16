Получить данные с озона

Вкратце. В таргете вк запускаю посты с опросами. Те люди, кто голосуют в них, им на автомате с фейков отправляются сообщения. Всем этим можно управлять из 1ой скажем так системы управления. Есть разные рекламные кампании, разные опросы, нужно чтобы ...