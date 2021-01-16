Получить данные с озона

Есть древний сайт, писанный мной когда только училась, потому там всё стремно и тупо. Сайт по подбору персонала, там есть поиск, личный кабинет, оплата услуг. Есть новая верстка, которую надо натянуть, плюс поменять немножко функционал. Я уже сделала ...
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Нужен php скрипт, который сможет определить количество товара на складе Озон. Требуется получение именно полного остатка (не ограничиваясь 700/800 товарами).
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