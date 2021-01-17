Ютуб парсе

Сбор метаданных(текстовые данные будут на разных языках) ютуб со всех видео(или хотябы с 10) с заданной вкладки со всех стран на языке относящийся к стране которая в данный момент парсится ._________________________________________________________________

Сбор метаданных(превью, позиция на вкладке(первоеместо второеместо и т.д.), название, количество просмотров, количество лайков, количество дизлайков, количество коминтариев, теги, аннотации, название канала который выложил видео, количесто подписчиков канала который выложил видео, сылка на видео, сылка на канал который выложил данное видео) со всех видео с заданной вкладки со всех стран на языке относящийся к стране которая в данный момент парсится (к приверу вкалдки втренде или вкалдки по поисковому запросу веселые котики(за исключением вкладки видезаписи канала))

и что бы порядок инфи был такой 1.фото 2.текст столбиком(кждый раздел(позиция на вкладке, название, количество просмотров и т.д.) на отдельной строчке) ________________________________________________

работа будет считая успешной если переключение стран языка будет проходить автоматически, пирсинг данных будет длится менее 1:30