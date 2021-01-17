Ютуб парсе

Нужно сделать, чтобы рекапча в комментах загружались только когда юзер до неё доскролливает. А не сразу при загрузке страницы, как сделано по-умолчанию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сбор метаданных(текстовые данные будут на разных языках) ютуб со всех видео(или хотябы с 10) с заданной вкладки со всех стран на языке относящийся к стране которая в данный момент парсится ._________________________________________________________________
Сбор метаданных(превью, позиция на вкладке(первоеместо второеместо и т.д.), название, количество просмотров, количество лайков, количество дизлайков, количество коминтариев, теги, аннотации, название канала который выложил видео, количесто подписчиков канала который выложил видео, сылка на видео, сылка на канал который выложил данное видео) со всех видео с заданной вкладки со всех стран на языке относящийся к стране которая в данный момент парсится (к приверу вкалдки втренде или вкалдки по поисковому запросу веселые котики(за исключением вкладки видезаписи канала))
и что бы порядок инфи был такой 1.фото 2.текст столбиком(кждый раздел(позиция на вкладке, название, количество просмотров и т.д.) на отдельной строчке) ________________________________________________
работа будет считая успешной если переключение стран языка будет проходить автоматически, пирсинг данных будет длится менее 1:30
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