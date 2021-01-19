Создать сайт с таймерами

Нужно сделать, чтобы рекапча в комментах загружались только когда юзер до неё доскролливает. А не сразу при загрузке страницы, как сделано по-умолчанию.
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У меня есть задания на каждый день года, я должен иметь возможность создавать для себя дедлайны с обратным отсчетом
10.01.2021 12:00
15.01.2021 15:00
Лимита на количество таймеров сразу быть не должно(ну от силы будет до 10 за раз создаваться), как время истекает, то таймер превращается в текст "Время вышло"рядом с таймером находится всё время галочка и крестик, при нажатии галочки открывается модальное окно/новое окно, где я вношу информацию - название действия и описание, после этого возле создается напротив таймера гиперссылка при нажатии на которую открывается модальное окно с названиями выполненных заданий, а при нажатии раскрывается описание
При нажатии на галочку открывается окно, где я выбираю новую дату окончания
- список задач с таймером (для активного задания), кнопкой "редактировать" и статусом задания (активно/просрочено/продлено);
- задачи отображаются в порядке обратном дата окончания, т.е. "свежие" - выше;
- для перемещения по списку задач предусмотрена постраничная навигация;
- окно редактирвания задачи содержит текстовое поле неограниченной длины для произвольного текста, датой окончания задачи и отметкой "выполнено", задача может иметь несколько подзадач (вложенных задач с описанием);
- статус "просрочено" отображается, если текущая дата больше даты окончания;
- изменение даты окончания (в большую сторону) - меняет статус на "продлено";
- для выполненных задач устанавливается отметка "выполнено".
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