Создать сайт с таймерами

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка132 просмотра
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У меня есть задания на каждый день года, я должен иметь возможность создавать для себя дедлайны с обратным отсчетом

10.01.2021 12:00

15.01.2021 15:00

Лимита на количество таймеров сразу быть не должно(ну от силы будет до 10 за раз создаваться), как время истекает, то таймер превращается в текст "Время вышло"рядом с таймером находится всё время галочка и крестик, при нажатии галочки открывается модальное окно/новое окно, где я вношу информацию - название действия  и описание, после этого возле создается напротив таймера гиперссылка при нажатии на которую открывается модальное окно с названиями выполненных заданий, а при нажатии раскрывается описание

При нажатии на галочку открывается окно, где я выбираю новую дату окончания

- список задач с таймером (для активного задания), кнопкой "редактировать" и статусом задания (активно/просрочено/продлено);

- задачи отображаются в порядке обратном дата окончания, т.е. "свежие" - выше;

- для перемещения по списку задач предусмотрена постраничная навигация;

- окно редактирвания задачи содержит  текстовое поле неограниченной длины для произвольного текста, датой окончания задачи и отметкой "выполнено", задача может иметь несколько подзадач (вложенных задач с описанием);

- статус "просрочено" отображается, если текущая дата больше даты окончания;

- изменение даты окончания (в большую сторону) - меняет статус на "продлено";

- для выполненных задач устанавливается отметка "выполнено".

3 года назад
guest_16102843524663
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$50
7 дней
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