Сделать рассылку сообщений Facebook

Ищем разработчика в проект по автоматизации Инстаграм. Нужнорешить проблемы “выкида на смену пароля” при функции mass poller и mass looking. Также если у Вас есть идеи привлечения активности в Инстаграм аккаунты - нам это интересно.Если вы разбираетесь ...