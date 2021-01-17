[PHP] Написать парсер страницы (динамический контент)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1290 просмотров
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Нужно написать парсер, который будет запускаться раз в минуту по крону.

Цель получать цену монеты (валюты) каждую минуту.

Да я знаю, что можно по api получить эти данные, но хочу именно парсить на прямую с сайта (без авторизации).

Итак, задача спарсить все пары (ключ/ключ), которые есть на бирже binance.

Ссылка выходит:  адрес + ключ пары. Пример: 

https://www.binance.com/ru/trade/BTC_USDT

Так как ключей много, то либо делим парсинг на несколько запусков скриптов.

Я хочу, чтобы при запуске парсер проверял какую валюту надо парсить.

После чего брал из списка прокси.  Проверял ее работоспособность, если все ок, то производил парсинг цены.

Если не ок, то брал другую, помечая прокси, как не рабочую.   После 3 пометок, что прокси не рабочая она удаляется из списка. 

После того, как парсинг проведен прокси уходит в конец списка.  Цель разные валюты парсить разными прокси. 

Итог должна быть mysql база с таблицами по названием валютной пары и в ней строки

Id,

дата,

время (час, минуту),

timestamp,

названия пары, 

цена,

% изменения с прошлой минутой,

% изменения за прошедших 2 минуты,

% изменения за прошедших 3 минуты,

% изменения за прошедших 4 минуты,

% изменений за последних 5 минут,

% изменений за последних 10 минут,

% изменений за последних 15 минут,

% изменений за последних 30 минут,

% изменений за последних 60 минут,

% изменений с начала дня (00.00)

  

Интересует цена и сроки. 

PHP
3 года назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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