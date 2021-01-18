Нужен челевок разбирающий DFS windows server

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Есть несколько 10 гб файл картинки где будет храниться на DFS windows server и надо интегрировать с бэк и фронт часть сайта. Основные функциональность сайта это пойск и фильтрация картинки с разнымы параметрами

3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад