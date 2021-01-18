Доработки на modx

У меня в наличии есть рабочий скрипт, создан в PHP, JS с SQL базой данных. Он устанавливается без проблем. Этот скрипт был клонирован и изменен по моему запросу. Были изменены более 25 файлов и база данных. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внедрить блок доработок. Верстка тоже присутствует.
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