Разработать Чат бот для viber и telegram на php с админ-панелью

- Бот имеет кнопочное меню с возможность добавления (удаления) кнопок

Меню содержит (текущий прогноз погоды по основным городам(Киев, Одесса и т.д.) а также погода по местоположению, текущий курс валют в заданном мною городе, цену на автомобильное топливо, киноафишу... и т.д.

Как один из вариантов- www.viber.com/zp

- Сбор информации о подписчиках

- Рассылка подписчикам информации и акций по-времени

- Плюс рассмотрю возможные "плюшки"