akinari1

Антон akinari1

 
33 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Привет! Меня зовут Антон, я – руководитель команды по мобильной и веб разработке.

Наши компетенции:

⋅ разработка мобильных приложений под платформы Android/iOs (Flutter, React Native)

⋅ разработка веб-сайтов под ключ (CMS: 1C-Bitrix, WordPress, OpenCart, Joomla, ModX)

⋅ разработка веб-сервисов и интернет-порталов (Laravel, Yii2, Symfony)

⋅ техническая поддержка и исправление ошибок/доработка сервисов и приложений

⋅ веб-дизайн, адаптивная верстка

⋅ разработка проектной документации: ТЗ,ПМИ

WordPressOpenCartLaravelAndroidiOSJoomlaMODXFlutterБитриксYiiReact NativeSymfonyReact.js
Встраиваемые системы
нет отзывов
$25/час
от 10 часов
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от 10 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от 5 часов
нет рейтинга