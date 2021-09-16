Привет! Меня зовут Антон, я – руководитель команды по мобильной и веб разработке.

Наши компетенции:

⋅ разработка мобильных приложений под платформы Android/iOs (Flutter, React Native)

⋅ разработка веб-сайтов под ключ (CMS: 1C-Bitrix, WordPress, OpenCart, Joomla, ModX)

⋅ разработка веб-сервисов и интернет-порталов (Laravel, Yii2, Symfony)

⋅ техническая поддержка и исправление ошибок/доработка сервисов и приложений

⋅ веб-дизайн, адаптивная верстка

⋅ разработка проектной документации: ТЗ,ПМИ