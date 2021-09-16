Привет! Меня зовут Антон, я – руководитель команды по мобильной и веб разработке.
Наши компетенции:
⋅ разработка мобильных приложений под платформы Android/iOs (Flutter, React Native)
⋅ разработка веб-сайтов под ключ (CMS: 1C-Bitrix, WordPress, OpenCart, Joomla, ModX)
⋅ разработка веб-сервисов и интернет-порталов (Laravel, Yii2, Symfony)
⋅ техническая поддержка и исправление ошибок/доработка сервисов и приложений
⋅ веб-дизайн, адаптивная верстка
⋅ разработка проектной документации: ТЗ,ПМИ
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Портфолио
- Мобильное приложение по онлайн-образованию121 просмотр
- Мобильное приложение для верующих112 просмотров
- Мобильное приложение для сети магазинов "ВО!ВА!"111 просмотров
- Мобильное приложение для федерации Тхэквондо109 просмотров
- Мобильное приложение для компании Slott103 просмотра
Встраиваемые системы
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$25/час
от 10 часов
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Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от 10 часов
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от 5 часов
нет рейтинга