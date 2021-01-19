Скопировать и изменить лендинги на PHP / HTML / CSS

$15
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок980 просмотров
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Необходимо скопировать 2 лендинга на HTML/CSS и изменить некоторый текст в них, заменить изображения, и такие косметические правки.

PHPHTMLCSS
3 года назад
kormas
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад