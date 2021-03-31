<header> Кроссбраузэрный, валидный код. Всегда по срокам. Бэм, адаптив. Html5, Css3, Js. </header>
@import (Моя цель - предоставить качественную услугу для своих клиентов)
Гарантия не вёрстку { В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть упущены во время приёма работы
}
.Связь {
@truaedes - telegram;
+380964619997 {
whatsapp, telegram;
}
}
.Ответственность {
Готов приступить уже;
Всегда довожу дело до конца;
НЕ нарушаю сроков;
Всегда на связи;
}
.Род занятий {
вёрстка кросбраузэрная, валидная, адаптивная;
только чистый и понятный код;
вёрстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Xd;
адаптивность;
Css/Js анимация сайтов;
}