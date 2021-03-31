<header> Кроссбраузэрный, валидный код. Всегда по срокам. Бэм, адаптив. Html5, Css3, Js. </header>

@import (Моя цель - предоставить качественную услугу для своих клиентов)

Гарантия не вёрстку { В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть упущены во время приёма работы

}

.Связь {

@truaedes - telegram;

+380964619997 {

whatsapp, telegram;

}

}

.Ответственность {

Готов приступить уже;

Всегда довожу дело до конца;

НЕ нарушаю сроков;

Всегда на связи;

}

.Род занятий {

вёрстка кросбраузэрная, валидная, адаптивная;

только чистый и понятный код;

вёрстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Xd;

адаптивность;

Css/Js анимация сайтов;

}