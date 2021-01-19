Создать Бота для канала на YouTube

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1022 просмотра
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Нужен очень умелый бот для улучшения статистики канала с дальнейшей поддержкой. Читы не интересуют. Есть конкретное ТЗ, скину по запросу. По мимо самого бота, так же необходимо сотрудничество конкрено с его создателем на долгосрочной основе с оплачиваемым интересом. Задание очень срочное! Готова к обсуждению!

3 года назад
tatyanaLS321988
35 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад