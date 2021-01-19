Создать Бота для канала на YouTube

Ищу готовое решение от разработчика, который ранее уже занимался elo boost калькуляторами для страницы заказа услуг или cпециалиста, который знаком с игрой League of Legends не понаслышке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень умелый бот для улучшения статистики канала с дальнейшей поддержкой. Читы не интересуют. Есть конкретное ТЗ, скину по запросу. По мимо самого бота, так же необходимо сотрудничество конкрено с его создателем на долгосрочной основе с оплачиваемым интересом. Задание очень срочное! Готова к обсуждению!
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