Оптимизация скорости загрузки Joomla! 3.8.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1085 просмотров
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Имеется сайт на CMS Joomla! 3.8.5

Необходимо оптимизировать скорость сайта и успешное прохождение теста https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru (зелёная/жёлтая зона по моб и зелёная по пк версии).

Joomla
3 года назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$40
3 дня
Михаил успешно справился с поставленной задачей, всегда был на связи и оперативно отвечал. Рекомендую!
Спасибо за заказ! Было приятно поработать, все прошло на позитиве. Буду рад продолжить с вами сотрудничество :)
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