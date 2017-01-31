Парсинг. Разработка ботов. Программирование на C#. Разработка шаблонов на Zennolab ZennoPoster.

Здравствуйте все! У меня более 8 лет опыта работы в C # и разработке на платформе Zennoposter,

разработке ботов для социальных сетей.

Мои навыки:

✔ Разработка ботов для социальных сетей

✔ Автоматизация рутинных процессов в интернете

✔ Парсинг

Инструменты, которые я использую:

✔ C #

✔ ZennoPoster

✔ MySql

✔ регулярное выражение

✔ Xpatch

✔ Windows Forms

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Не стесняйтесь связаться со мной и хорошего дня! ;)