goldfishka

Олег goldfishka

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Парсинг. Разработка ботов. Программирование на C#. Разработка шаблонов на Zennolab ZennoPoster.

Здравствуйте все! У меня более 8 лет опыта работы в C # и разработке на платформе Zennoposter,

разработке ботов для социальных сетей.

Мои навыки:

✔ Разработка ботов для социальных сетей

✔ Автоматизация рутинных процессов в интернете

✔ Парсинг

Инструменты, которые я использую:

✔ C #

✔ ZennoPoster

✔ MySql

✔ регулярное выражение

✔ Xpatch

✔ Windows Forms

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Не стесняйтесь связаться со мной и хорошего дня! ;)

MySQL
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$100
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Отзывы заказчиков
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сделать шаблон для зенно постера
Высокий профессиональный уровень. Рекомендую к сотрудничеству.
Великолепный уровень постановки задачи. Спокойный темп работы. Хороший уровень оценки текущей ситуации. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству тем кто готов серьезно работать.
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a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Автоматическая программа для ставок в онлайн букмекерских конторах.
Ок
+++
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Парсинг из dle в wordpress
Идиальльное выполнения ТЗ, буду обращаться еще
Общение на высоком уровне, ясная постановка задачи, своевременная оплата. Вообщем человек профессионал.
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