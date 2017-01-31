Парсинг. Разработка ботов. Программирование на C#. Разработка шаблонов на Zennolab ZennoPoster.
Здравствуйте все! У меня более 8 лет опыта работы в C # и разработке на платформе Zennoposter,
разработке ботов для социальных сетей.
Мои навыки:
✔ Разработка ботов для социальных сетей
✔ Автоматизация рутинных процессов в интернете
✔ Парсинг
Инструменты, которые я использую:
✔ C #
✔ ZennoPoster
✔ MySql
✔ регулярное выражение
✔ Xpatch
✔ Windows Forms
Есть вопросы? Хотите обсудить ваши проекты?
Не стесняйтесь связаться со мной и хорошего дня! ;)
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Высокий профессиональный уровень. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Великолепный уровень постановки задачи. Спокойный темп работы. Хороший уровень оценки текущей ситуации. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству тем кто готов серьезно работать.
$100
10 баллов
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Идиальльное выполнения ТЗ, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Общение на высоком уровне, ясная постановка задачи, своевременная оплата. Вообщем человек профессионал.