Парсинг из dle в wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Здравствуйте

Нужно решить такую задачуЕсть сайт на cms dle с 20000 новостями, нужно перенести их содержания в cms вордпресс 2000 статей, адреса страниц я дами отчитать  новыми урлами, т.е какой новый адрес  статьи в вордпресс соответствует адресу в dle 

Оплата по факту выполнения

DLEWordPress
8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

goldfishka
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Идиальльное выполнения ТЗ, буду обращаться еще
Общение на высоком уровне, ясная постановка задачи, своевременная оплата. Вообщем человек профессионал.

Заявки фрилансеров

goldfishka
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад