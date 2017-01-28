Требуется почистить хостинг от вирусов и перенести сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

Требуется осуществить 2 работы

1. Почистить хостинг от вирусов 

2. Перенести сайты со старой версии Joomla (версии 1.5, 2.5) на новую с целью защиты от атак. 

Все сайты сделаны на 3 шаблонах. Отличаются только текстом и картинками.

Примеры сайтов

шаблон 1

www.anticris.ru

www.crisisa.net

шаблон 2

оптимальное-решение.рф

самотрудоустройство.рф

шаблон 3

www.dp-guitar.ru

Всего 20 сайтов.

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В дальнейшем нужно будет сделать дизайн сайтов.

По дизайну тоже пришлите расценки.

Joomla
8 лет назад
zz110259
Сергей 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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