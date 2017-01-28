в шапку сайта вывести ряд правок по ТЗ. ТЗ в личку исполнителю Корректировки должны корректно отображаться в адаптиве и шаблоне.
Разработка онлайн сервиса, биржа услуг
Добрый день.
Нужна разработка под ключ онлайн сервиса - биржа строительных услуг
Примеры подобных проектов
Прошу опытным глазом оценить примерную стоимость разработки.
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