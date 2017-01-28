Разработка онлайн сервиса, биржа услуг

Добрый день! Есть сайт на джумле с регистрацией пользователей. Необходимо добавить чат во внутреннюю систему, чтобы эти пользователи могли общаться между собой. Напишите, пожалуйста, какой именно чат Вы можете настроить: на бесплатной основе или ...