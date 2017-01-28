Разработка онлайн сервиса, биржа услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Добрый день.

Нужна разработка под ключ онлайн сервиса - биржа строительных услуг

Примеры подобных проектов

vserabotniki.com

bobry.com.ua

stroiteli.net.ua

Прошу опытным глазом оценить примерную стоимость разработки.

8 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров