Поправить парсеры

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Закрыт6 заявок98 просмотров

Добрый день! Есть парсеры с использованием API написанные на YII. 

Требуется их срочно исправить, данные теряются. 

Yii
8 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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