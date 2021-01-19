Загрузить товары на сайт (XML)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок910 просмотров
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Есть несколько поставщиков.

Нужно готовый XML-файл загрузить в магазин.

Joomla/virtuemart

3 года назад
yafaev_a
Алексей 
52 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад