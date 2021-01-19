Нужно восстановить сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок968 просмотров
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Восстановить сайт (лендинг) из резервной копии на другом домене.

Внести текстовые и ссылочные правки на лендинг.

3 года назад
julboldar
Юлия 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад