Составить карту Яндекс/Google через API Boxberry

Здравствуйте.

На сайте имеется карта Яндекса, но точки пунктов выдачи прописаны вручную = карта грузит сайт и точки не обновляются. Нужна карта с прикрученным к ней API Боксберри, чтобы точки и информация обновлялись автоматически. Не вся база по всей России, а например, Москва и МО. Сайт на CMS Joomla.

Не обязательно привязываться к картам Яндекс/Google, Боксберри предлагает и свою карту но мы не знаем, можно ли их редактировать. Сами готовые карты Боксберри нам не подходят, потому что в них нельзя задать позиционирование по району, а также отображения пунктов сразу в Москве и МО (на одной карте).