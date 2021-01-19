Составить карту Яндекс/Google через API Boxberry

Стоимость, сроки и вопросы оставляйте в ваших откликах. Подробности в приложенном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
На сайте имеется карта Яндекса, но точки пунктов выдачи прописаны вручную = карта грузит сайт и точки не обновляются. Нужна карта с прикрученным к ней API Боксберри, чтобы точки и информация обновлялись автоматически. Не вся база по всей России, а например, Москва и МО. Сайт на CMS Joomla.
Не обязательно привязываться к картам Яндекс/Google, Боксберри предлагает и свою карту но мы не знаем, можно ли их редактировать. Сами готовые карты Боксберри нам не подходят, потому что в них нельзя задать позиционирование по району, а также отображения пунктов сразу в Москве и МО (на одной карте).
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Нужно перенести интернет-магазин на CMS OpenCart, сборка MaxyStore 1.5.4.1 на Wordpress (+woocommerce). 2-3 тыс карточек товаров с комментариями. Тема и дизайн не важны. Магазин нерабочий. Просто внешний вид должен быть посовременнее, адаптивным, с фильтрами и проч. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть несколько поставщиков. Нужно готовый XML-файл загрузить в магазин. Joomla/virtuemartВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно создать универсальный фильтратор для списка с возможностью добавления своих параметров по аналогии с большинством интернет-магазинов. Подробное ТЗ в приложенном файле. Жду предложений по цене и срокам. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен парсер который будет скачивать фотографии продукции и конвертировать все данные в xml. Чтобы на выходе получилось xml файл и zip файл с фотками.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется спарсить все данные о домах и коттеджных поселках с сайта https://kupitedom-samara.ru/ Результат нужно сохранить в файл excel. В заявке обязательно указывать стоимость и срок выполнения.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо скопировать 2 лендинга на HTML/CSS и изменить некоторый текст в них, заменить изображения, и такие косметические правки.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен очень умелый бот для улучшения статистики канала с дальнейшей поддержкой. Читы не интересуют. Есть конкретное ТЗ, скину по запросу. По мимо самого бота, так же необходимо сотрудничество конкрено с его создателем на долгосрочной основе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо допилить функционал скрипта на JqueryВеб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад