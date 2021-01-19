Сделать каталог-аукцион авто

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1171 просмотр
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Обычный каталог сделать на фреймворкеДизайн будет в виде версткиС поиском по различным параметром автомобиляВозможность предлагать цену завтра или купить сейчасСистему регистрации пользователей с профилем , историей и тдРешения на CMS не подходят 

3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад